A Palermo l'evento di premiazione della 34esima edizione del premio Agorà: tutti i vincitori

Torna l’appuntamento con il Premio Agorà, lo storico riconoscimento nazionale fondato dal Club Dirigenti Marketing che premia le migliori campagne pubblicitarie. La premiazione della 34esima edizione del Premio si svolgerà il 4 settembre 2021 alle ore 17.30 a Palermo, presso la villa comunale Niscemi, sita in piazza Niscemi. Dopo la tavola rotonda dal titolo “Dalla crisi al rilancio della pubblicità, varie forme di resilienza”, sarà il momento della cerimonia di premiazione che si svolgerà intorno alle 18.30. I dettagli della manifestazione saranno resi noti sui canali social della manifestazione.

“Questa 34esima edizione del premio Agorà ha messo in luce l’accentuazione del fenomeno della globalizzazione che si concretizza con la concentrazione dei grandi budget su marche internazionali, mentre aumentano numericamente le campagne di marche italiane molte delle quali di recente costituzione. – spiega Salvatore Limuti, presidente del Premio Agorà - Questo spiega anche il grosso sforzo di contenimento dell’investimento pubblicitario. Di ciò ha risentito un po’ la qualità con un minor contenuto di creatività a vantaggio della componente razionale o dimostrativa, tipica delle campagne promozionali. Si sa che la pubblicità è l’ottava arte e che necessita di una dose di follia o di sogno. C’è stato meno spazio per i sogni. Inoltre in un mercato castigato dalla pandemia siamo tutti portati a valorizzare la comunicazione avente contenuti di etica e al rispetto dell’ambiente e riduzione delle distanze sociali. Questo spiega il meritato Agorà d’oro alla campagna Altromercato tutta imperniata su questi valori”.

Il riconoscimento, nato in Sicilia nel 1986, premia le migliori campagne pubblicitarie nazionali delle agenzie di comunicazione e i clienti che ne hanno commissionato la creazione. La 34esima edizione ha visto concorrere 108 campagne pubblicitarie, 12 in più della scorsa edizione. Numeri che fanno ben sperare, se si considerano le difficoltà del periodo. Sono stati dunque assegnati 25 premi: 1 Agorà d’Oro, 6 Agorà d’Argento e 18 di Bronzo. L’Agorà d’Oro è stato assegnato dalla giuria nazionale - composta dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, istituzioni e media patrocinanti e presieduta dal Presidente del Premio Salvatore Limuti - alla campagna sociale No Profit “Altromercato”. In occasione dell’edizione attuale, il Club Dirigenti Marketing ha dato vita a una piattaforma digitale per gestire le votazioni delle singole campagne. Ciò ha permesso ai componenti della Commissione di incontrarsi virtualmente in videoconferenza.

Di seguito l’elenco dei vincitori.

Altromercato Autopromozione Regione Alto Adige si aggiudica 2 premi Agorà d’oro Categoria campagne sociali no profit Cliente Altromercato progetto «Consumi o scegli? Altromercato» Agorà d’argento Categoria packaging – sezione food Cliente Altromercato progetto «Consumi o scegli? Altromercato» L’agenzia 37 Comunicazione Regione Sardegna si aggiudica Agorà di bronzo Categoria comunicazione integrata - sezione food Cliente Ellusu progetto “Segui il giallo ellusu” L’agenzia Absoluta regione Lombardia si aggiudica Agorà d’argento Categoria internet & multimedia - sezione ecommerce web Cliente Edenred progetto “Restart digital edenred” L’agenzia Albamedia regione Sicilia si aggiudica Agorà di bronzo Categoria immagine aziendale – sezione food Cliente Mec museo ristorante progetto “Mec museo ristorante” L’agenzia area Italia regione Emilia-Romagna si aggiudica Agorà di bronzo Categoria comunicazione integrata - sezione no food Cliente Tep spa progetto «Sul bus rispetta le regole» L’agenzia Coo’ee Italia regione veneto si aggiudica 2 premi Agorà di bronzo Categoria internet & multimedia - sezione social media Cliente Vip coop soc agricola progetto “La saporeria val venosta” Agorà di bronzo Categoria internet & multimedia - sezione web advertising Cliente Vip coop soc agricola progetto “La saporeria val venosta” L’agenzia Copiaincolla regione Lombardia si aggiudica 2 premi Agorà di bronzo Categoria internet & multimedia - sezione web Cliente international food srl progetto “Terra e pane” Agorà di bronzo Categoria internet & multimedia - sezione social media Cliente Bistefani progetto “L’estetica social dei krumiri bistefani” L’agenzia Ego Newcom regione Piemonte si aggiudica Agorà d’argento Categoria pubblicità territorio e comunità Cliente langhe di Monferrato progetto “Langhe Monferrato Roero, the home of buonvivere” L’agenzia Fachiro Strategic design regione Lombardia si aggiudica 2 premi agorà di bronzo categoria campagne sociali no profit cliente Gruppo Tea progetto “Premio futuro sostenibile” Agorà di bronzo categoria eventi e sponsorizzazioni cliente comune di Parma progetto “Parma 2020” Agorà di bronzo Categoria pubblicità territorio e comunità Cliente comune di Parma progetto Parma 2020 Firriato Distribuzione srl regione Sicilia si aggiudica agorà di bronzo categoria packaging wine – etichetta classica cliente firriato progetto “Bayamore bianco di bianchi” L’agenzia Fk design regione Veneto si aggiudica 2 premi Agorà di bronzo Categoria packaging – sezione food Cliente Fraccaro progetto “pasticceria Fraccaro” Agorà di bronzo categoria immagine coordinata Cliente Tomasoni progetto “Caseificio Tomasoni” L’agenzia Giango comunicazione regione Toscana si aggiudica 2 premi Agorà di bronzo Categoria affissione – sezione outdoor Cliente Siena awards progetto “Siena awards” Agorà di bronzo Categoria stampa cliente consorzio Vernaccia progetto “Consorzio del vino vernaccia di San Gimignano” L’agenzia gruppo Icat regione Veneto si aggiudica Agorà d’argento Categoria internet & multimedia – sezione social media Cliente conserve italia progetto “Chi yoga, fa bene” L’agenzia Inside comunicazione regione Veneto si aggiudica Agorà di bronzo Categoria eventi e sponsorizzazioni Cliente Dkc europe srl progetto “Dkc battito” L’agenzia Lorenzo Marini group regione Lombardia si aggiudica Agorà d’argento Categoria tv – sezione food Cliente Tonno Mare aperto progetto “La verità, tonno mare aperto” L’agenzia Sidebloom srl regione Toscana si aggiudica Agorà di bronzo Categoria pubblicità territorio e comunità Cliente Camera di Commercio di Pisa progetto “Pisa incline ai miracoli” L’agenzia Studio Forward regione Sicilia si aggiudica Agorà d’argento Categoria immagine coordinata Cliente Banca Sant’Angelo progetto “banca sant’angelo” Tim house agency regione Lazio si aggiudica Agorà di bronzo Categoria tv – sezione no food Cliente Tim progetto “Disney+ con Timvision, la scatola magica dei tuoi desideri”