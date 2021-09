93 anni fa nasceva Franco Franchi "Il comico"

Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia: "A 4 anni dalla richiesta fatta al Comune, è un peccato non essere riusciti a realizzare un museo dove potrebbero essere esposti tanti cimeli per tenere vivo il ricordo dei due artisti"

Ricorre sabato prossimo il? 93° anniversario della nascita di Franco Franchi, nato il 18 settembre del 1928. Un attore amatissimo e mai dimenticato, a Palermo e non solo, e che insieme a Ciccio Ingrassia ha formato una coppia di comici entrata nella storia della? cinematografia italiana. In questa occasione, Giuseppe Li Causi,? storico dei due artisti, lo ricorda con un messaggio: "Il ricordo di Franco Franchi? - scrive Li Causi - che insieme a Ciccio Ingrassia ha rappresentato una importante pagina della cultura popolare palermitana e nazionale? è ancora molto forte”.

Palermo, negli anni, ha omaggiato Franco Franchi, all'anagrafe Francesco Benenato, con numerosi riconoscimenti. Nel 1992 l'anno in cui morì, il regista Francis Ford Coppola disse: "Franco Franchi non era un comico, era il comico". A lui e all'inseparabile Ciccio Ingrassia, la città ha dedicato la piazzetta alle spalle del Teatro Biondo. Lo scultore Gianfranco Ragusano ha realizzato un bassorilievo raffigurante i volti dei due artisti e di Domenico Modugno donandolo al Comune di Palermo. "Resta il rammarico - scrive ancora Li Causi -, dopo 4 anni dalla richiesta fatta l'8 marzo 2016 al Comune di Palermo insieme ai tre figli dei due attori (Letizia e Massimo Benenato e Giampiero Ingrassia), di non essere riusciti a realizzare un museo dove potrebbero essere esposti tanti cimeli per tenere vivo il ricordo dei due artisti".

Fonte: Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia