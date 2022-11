"49 Ganci" apre a Terrasini: inaugurazione con degustazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Martedì 8 novembre Apre a Terrasini 49Ganci, il primo meat&bistrot che vi porterà in viaggio attraverso il Mediterraneo.

Una cucina che rispetta la tradizione, senza tralasciare la sperimentazione, che vede come sua protagonista la carne, nei suoi diversi tagli - da quelli più pregiati a quelli più umili - e nei suoi variegati metodi di cottura. Le materie prime sono, quindi, al centro del processo creativo e gli abbinamenti più inconsueti sono frutto di un lento processo di affinamento dei sapori.



Dalle ore 19.30 inizia la serata di inaugurazione. Sarà la perfetta occasione per degustare alcuni assaggi e brindare insieme alla nuova apertura. L’evento è gratuito. Tel 091.6374106; mail: info@49ganci.it