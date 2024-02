Santa Rosalia, un sito dedicato all'anniversario numero 400 del ritrovamento delle spoglie

C'è anche un sito web ad accompagnare il quattrocentesimo anniversario del ritrovamento delle reliquie di Santa Rosalia. Si chiama "Quarto centenario Santa Rosalia" ed è dedicato alle diverse iniziative che la Diocesi palermitana sta realizzando e definendo per i prossimi mesi.

Il sito, realizzato dall'ufficio per i servizi informatici in collaborazione con l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali-ufficio stampa, offre una home page con il richiamo alle iniziative in primo piano, finestre live streaming, photogallery e video, un menu con tutte le informazioni relative al lavoro delle diverse sezioni e degli uffici che stanno lavorando al programma (l'anno giubilare si chiuderà il prossimo 4 settembre, memoria liturgica di Santa Rosalia), e tante altre informazioni.

Venerdì 9 febbraio, a partire dalle 18, il nuovo sito, insieme al sito istituzionale dell'Arcidiocesi (oltre alla pagina Facebook e al canale YouTube 'Arcidiocesi di Palermo'), trasmetterà la diretta streaming della prima processione delle parrocchie (I e II Vicariato) per onorare Santa Rosalia; la processione sarà seguita dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice.