3tr3 e La Flèche, arriva “Popo”: il nuovo singolo dei due artisti di Palermo

Un beat potente e rigido che si sposa con dei versi severi e veri, si tratta del nuovo singolo di 3tr3 ft. La Flèche. I due rapper del collettivo Southside Records segnano la loro prima collaborazione con “POPO”, in uscita il 28 giugno 2024. Il brano dei due artisti di Palermo fornisce una sorta di cronaca delle condizioni dei quartieri popolari, un racconto che viene fatto in prima persona dato che proprio 3tr3 e La Flèche sono cresciuti in un quartiere della periferia di Palermo, ovvero lo Sperone. La produzione di “POPO” è stata firmata da uno dei producer più talentuosi del Sud Italia: Achille G. Il nuovo singolo dei due artisti palermitani fa prendere sempre di più forma a un genere musicale che porta una matrice esclusiva in Sicilia e nel resto della scena rap italiana, sia strettamente emergente sia mainstream. 3tr3 e La Flèche, come il resto dei nomi del roster di Southside Records, stanno generando un movimento che rende autentico il rap fatto in Sicilia, da artisti siciliani. Tutto si ripercuote inevitabilmente sotto l’aspetto del sound e per i contenuti dei vari brani. 3tr3 è un giovane rapper palermitano classe 2002, anche lui cresciuto nel quartiere Sperone come altri due artisti del roster di Southside Records: La Flèche e Ohdio. I suoi versi gli permettono di avere uno stile unico nella scena palermitana, se non in quella siciliana; in quanto è capace di raccontare la realtà che lo circonda in modo del tutto naturale grazie alla schiettezza e l’aggressività delle sue barre. Le sue doti artistiche gli consentono di mixare il tutto con un pizzico di vibes piuttosto chill. Questo è possibile per mezzo della sua abilità anche nel cantare, oltre che rappare. 3tr3 agli esordi del suo percorso artistico ha aperto alcuni live di importanti artisti della scena hip hop nazionale, quali Rondodasosa e Guè. La Flèche nasce a Palermo nel 2001 e cresce allo Sperone, quartiere situato nella periferia della città e che vive di pregiudizi per l’attenzione delle cronache che purtroppo lo riguardano. Il giovane rapper palermitano con la sua musica e la sua capacità di scrittura riesce a darne un quadro sincero, privo di ipocrisie e forzature. La quotidianità del quartiere, passata e presente, nuda e cruda qual è. La Flèche è un artista prolifico, con Southside Records fin dalle origini, vanta anche un’importante esperienza con le esibizioni dal vivo nonostante la giovane età. Apre il suo 2024 con “Restano poveri”, uscita il 26 aprile, e il 7 giugno torna con “Beaucoup d’biff”, un lavoro dove è possibile sentire una nuova versione del rapper di Palermo.