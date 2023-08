Il New York Times e le 36 ore a Palermo: "Locali ambiziosi e interessanti musei"

Il New York Times dedica un articolo a Palermo per la rubrica "36 hours", appuntamento classico per presentare ai lettori una città attraverso il racconto di un fine settimana. Il prestigioso quotidiano statunitense cita una serie di indirizzi tra locali, monumenti, musei.

E per presentare Palermo, Seth Sherwood nel suo reportage scrive: " 'La Sicilia non è l'Italia', si legge sui graffiti stampati intorno a Palermo, segno che alcuni nel capoluogo siciliano vedono la città come un'eccezione sia fisica che culturale rispetto alla terraferma. Influenzata da conquistatori greci, romani, bizantini, arabi, normanni e spagnoli, la città portuale è nota da tempo per il suo dialetto caratteristico, il cibo di strada originale, le chiese medievali, gli edifici barocchi sbiaditi e, meno felicemente, un'associazione storica con la mafia".

E ancora: "Ma gli ultimi anni hanno visto sviluppi notevoli: ristoranti ambiziosi, un raccolto di enoteche naturali e nuovi interessanti musei hanno innalzato il profilo e il fascino di Palermo, i cui intrighi storici e prezzi bassi (rispetto al nord e al centro Italia) rimangono in gran parte intatti. Questi luoghi forniscono anche rifugi dal caldo: Palermo ha avuto un'estate torrida che ha innescato incendi mortali, ora sotto controllo, in tutta la regione".