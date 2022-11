Assoconfidi Sicilia, nominato il Consiglio di presidenza e il coordinamento della segreteria tecnica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“I confidi siciliani, riuniti nell’associazione Assoconfidi Sicilia, ripropongono l’importanza del proprio ruolo quale vettore per l’approvvigionamento finanziario per le Pmi, in un rinnovato rapporto con il mondo bancario e le istituzioni regionali”. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato da Assoconfidi Sicilia nel corso della riunione, che si è tenuta ad Enna lo scorso 10 novembre e che si è conclusa con la nomina del Consiglio di presidenza e dei membri del Coordinamento della segreteria tecnica.

"Noi siamo pronti – dice il presidente dell'associazione, Gianpaolo Miceli – vogliamo fare la nostra parte nell’interesse delle Pmi che attraverso i confidi e alla loro diffusione capillare potrebbero ottenere prima e in modo più semplice l'accesso al credito, rispetto ad un sistema finanziario che, in molti casi, non riesce a sopperire alle necessità delle piccole e medie imprese".

"Il rapporto con la Regione Siciliana è fondamentale – ha concluso Miceli – tanto che chiederemo da subito un confronto con il nuovo assessore all’economia”. Il Consiglio di presidenza è composto, oltre che da Miceli, da Rosario Carlino del confidi Credimpresa, Fabio Montesano di Fidimed, Gaetano Di Nicolò di Ascom Fidi Sicilia e Salvatore Adamo di Multifidi. Il Coordinatore della segreteria tecnica è Bartolo Mililli di Confeserfidi.