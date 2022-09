"I leoni di Sicilia", si cercano comparse: casting a Palermo e Cefalù

Continuano le selezioni per le comparse della serie televisiva "I leoni di Sicilia", diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone cinematografica e Lotus production srl. Il casting è rivolto a donne e uomini dai 18 ai 75 anni residenti di Palermo o Cefalù e disponibili per le riprese che si svolgeranno dal 30 settembre 2022.

Chi è interessato può presentarsi: lunedì 19 settembre dalle 15 alle 19 alla scuola elementare Nicola Botta, ingresso da via Giglio, 90015, Cefalù; martedì 20 e mercoledì 21 settembre dalle 11 alle 18, alla Bottega 4 dei Cantieri Culturali della Zia, via Paolo Gili, 4 - 90138 Palermo.

Trattandosi di un progetto in costume d'epoca, è preferibile: non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili (come avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto); non avere rasature, tagli di capelli eccessivamente corti e doppi tagli; avere i capelli di colore naturale; non saranno accettate candidature da parte di minorenni anche se accompagnati.

Per partecipare ai casting è necessario presentarsi muniti di fotocopia di carta di identità e del codice fiscale e forniti di un codice Iban. Se selezionati per la partecipazione alle riprese, i dipendenti della pubblica amministrazione dovranno esibire l'autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 rilasciato dal datore di lavoro.