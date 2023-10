Animali, a Santa Flavia l'evento "Progetto Amico Protetto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un anno fa, su segnalazione di alcune associazioni animaliste di Santa Flavia, ci veniva chiesto se potevamo interessarci, e trovare una soluzione, alla mancanza del servizio di microcippatura ed anagrafe canina nel territorio di Santa Flavia e comuni limitrofi. Consapevoli delle difficoltà che si sarebbero frapposte tra una giusta richiesta del territorio e la sua realizzazione, grazie all'impegno della Dirigente sindacale Sinalp Antonella Cavezzano e la rappresentante dell'Associazione animalista Laura Chierchi, il Sinalp Regionale Sicilia è riuscito a sottoscrivere una convenzione con l'Asp Palermo comparto Veterinaria per poter gestire questo importante servizio della microcippatura e dell'anagrafe canina.

La sottoscrizione della Convenzione è stata possibile anche grazie alla fattiva collaborazione di Antonio Pecoraino, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'Asp di Palermo, con la quale il Sinalp Sicilia ha messo a disposizione dell'ASP la propria sede sindacale di Santa Flavia. Oggi, dopo un anno di fattiva collaborazione il Sinalp di Santa Flavia assieme agli amici animalisti delle associazioni Asva e Amici di Mafema ha organizzato l'Evento “Progetto Amico Protetto” dando vita anche ad un concorso canino per meticci microcippati che ha visto partecipare una nutrita schiera di bellissimi cagnolini assieme ai loro entusiasti padroni.

Con l'occasione, durante la premiazione dei vincitori, il Segretario Sinalp Andrea Monteleone ha evidenziato l'importante risultato ottenuto durante questo anno, avendo microcippato quasi mille cani, ed ha ringraziato per questo importante successo la collega Antonella Cavezzano e l'amica Laura Chierchi per l'impegno messo nella gestione del servizio, e Pecoraino per aver permesso tutto ciò. All'evento ha partecipato l'On. Marco Intravaia che complimentandosi con gli organizzatori del bell'evento in favore dei nosri amici animali, ha dato la sua piena disponibilità ad aiutare gli organizzatori a predisporre un importante progetto nel territorio di santa Flavia. Il Segr. Andrea Monteleone ringrazia vivamente Marco Intravaia per l'impegno preso a favore della comunità di Santa Flavia e ha la certezza che questa volta si riuscirà a realizzare quanto già proposto in passato ma per motivi contingenti non realizzato.