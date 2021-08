Un piccolo esercito di Caretta caretta nella spiaggia di Trappeto: schiuse già 50 uova di tartaruga

Appena nate e tutte in fila, un piccolo esercito di tartarughine Caretta caretta la notte del 26 agosto ha raggiunto il mare dalla spiaggia Ciammarita di Trappeto, nel Palermitano. Erano circa una cinquantina e nelle notti successive altre sono uscite dal nido e, raggiunta la battigia, preso il largo.

A notare il nido è stato il personale del lido El Pam Pam. Individuato il punto e messa in sicurezza la zona, Adriana e Flavia, dipendenti dello stabilimento, hanno quindi avvisato il volontario attivista del Wwf Sicilia Nord Occidentale, Giuseppe D'Asaro, che ha prontamente provveduto a recintare il nido e avvisare il gruppo tartarughe del Wwf locale. Francesco Paolo Palazzo, referente del progetto tartarughe marine, ha quindi verificato sul posto il punto di uscita delle piccole e ha provveduto a organizzare la sorveglianza sul posto. Adesso, si attenderà qualche giorno per poi verificare il nido.



"Si ricorda - specifica il Wwf in una nota - che la Caretta caretta è una specie protetta e tutti gli avvistamenti devono essere comunicati prontamente alla Guardia Costiera numero 1530, anche di notte, anche in mare, per poi provvedere al recupero in caso di problemi al rettile o di controllo del nido in caso di deposizione. Inoltre se si avvista una tartaruga in spiaggia non si deve né avvicinare né toccare altrimenti non depositerà le uova".



Per due anni consecutivi sul tratto di mare vicino al paese di Trappeto sono nate oltre 150 piccole tartarughe confermandosi un importante sito per questa straordinaria specie che vive sulla terra da oltre 100 milioni di anni ed è in forte pericolo di estinzione per la troppa pressione provocata dai comportamenti dell'uomo.