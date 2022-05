Microchip gratuiti per i cani di Bagheria: l'iniziativa in piazza contro il randagismo

Si chiama “Metti al sicuro il cane, basta un chip” l’iniziativa che si svolgerà sabato 28 maggio in Piazza Butera, dalle ore 9 alle ore 12, che prevede la microchippatura gratuita dei cani della città che effettueranno prenotazione. La giornata del microchip, è organizzata dall’amministrazione comunale con il servizio veterinario dell’Asp di Palermo ed il dipartimento di prevenzione veterinario Uovt Bagheria coordinati dall'assessorato al Randagismo e Polizia municipale guidato da Giuseppe Tripoli.

Prevista la presenza delle associazioni animaliste: “Amici di Mafema” ed A.S.V.A. che per l’occasione organizzeranno una raccolta di cibo per cani e gatti, forniranno consulenze e saranno promotori di iniziative volte alla di sensibilizzazione ed ad una sana convivenza con i nostri amici animali.

Continua così la campagna di comunicazione sulla prevenzione del randagismo e sulla diffusione delle attività dell'anagrafe canina. La microchippatura rappresenta uno dei punti di forza per contrastare l’abbandono dei cani, facilitandone l’identificazione nelle varie situazioni che dovessero presentarsi come i furti o i ritrovamenti di animali, oltre ad essere un importante strumento per il censimento ed il monitoraggio costante della presenza dei cani sul territorio.

Chiunque intendesse microchippare il proprio cane dovrà prenotarsi scrivendo una e-mail all’indirizzo marivitale02@gmail.com. Il proprietario del cane dovrà presentarsi insieme al suo animale, solo dopo prenotazione, presso gli stand di piazza Butera nell’orario indicato, munito del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale per agevolare le procedure di registrazione.

Questa volta è stato scelto come luogo per l'iniziativa la rinnovata piazza Butera curata dall'associazione Aries dove oltre al momento dedicato agli amici a quattro zampe ci sarà anche spazio per iniziative ludiche per bambini.