Anche a Palermo arriva "Dog fun run", la corsa-camminata in compagnia del proprio cane

La partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti, ma non sarà una semplice passeggiata. Con l’iscrizione si potranno registrare i chilometri percorsi e il tempo impiegato

Sabato 25 e domenica 26 settembre anche a Palermo ci sarà la prima edizione della DogFunRun, una corsa-camminata in compagnia del proprio amico a 4 zampe. Si potrà correre o camminare, ovunque ci si trovi, con la t-shirt ufficiale dell’evento e vivere così un momento speciale in corsa, in sintonia e insieme.

La partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti, ma non sarà una semplice passeggiata. Con l’iscrizione si potrà accedere a Podium, una piattaforma online, che consentirà di registrare i chilometri percorsi e il tempo impiegato, stilando, al termine del weekend, una classifica virtuale. Qualunque sarà il risultato dei runners con il race kit si riceverà una medaglia di partecipazione anche per il proprio compagno di avventure. L’evento è aperto a qualsiasi cane di differente razza, età e dimensione.

Come iscriversi

La quota di iscrizione parte da 13 euro e comprende t-shirt tecnica, bag gara, medaglia di partecipazione per i padroni e il proprio cane e gadget offerti dai partner dell’evento. Il race kit verrà recapitato all’indirizzo indicato dai partecipanti in fase d’iscrizione. Tutte le informazioni su www.dogfunrun.it.

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico-aggregativo.