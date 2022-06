Da Montelepre alla conquista del mondo: il cane Raul dei Vignazzi trionfa a Madrid

Da Montelepre alla conquista del mondo. Raul dei Vignazzi, un cane di razza cirneco dell'Etna, di quasi 3 anni, ha conquistato il titolo iridato al World Dog Show di Madrid, esposizione canina tra le più prestigiose a livello internazionale. Una soddisfazione immensa per il palermitano Giuseppe Palazzolo, che lo ha visto crescere nella collina di contrada Vignazzi.

La storia di Raul dei Vignazzi

Raul dei Vignazzi, nasce il primo settembre del 2019 a Montelepre, nel Palermitano, e lì cresce, in una collina di contrada Vignazzi, sotto lo sguardo appassionato di Palazzolo, socio allevatore Enci e istruttore cinofilo, titolare dell'affisso "dei Vignazzi". Raul nasce con altri 2 maschietti e 2 femminucce; è la sesta generazione dei Vignazzi, e viene alla luce in famiglia, con tutte le attenzioni e gli accorgimenti necessari di salute e benessere, come tutti i cuccioli nati a casa dell'allevatore.

Raul è come gli altri cuccioli vivace, curioso, socievole e capace di relazionarsi con umani e animali con estrema naturalezza.

Raul e l'impegno nel sociale

Raul è il cucciolo che Orazio Assenza e Sara Vinci, due istruttori cinofili di Rosolini (Siracusa), impiegano nei progetti sociali nelle scuole, nelle comunità, nelle onlus socio assistenziali, nelle attività di sensibilizzazione a favore degli Animali. La collaborazione tra Vignazzi e l'Associazione Frida inizia ufficialmente con Raul nel novembre del 2019. Raul a poco più di 3 mesi lascia i Vignazzi e va a vivere con Orazio e Sara a Rosolini. Raul passa le sue giornate nel centro cinotecnico Frida, come assistente e collaboratore nelle attività con gli altri cani in addestramento e preparazione. Partecipa a numerosi progetti socio educativi e socio assistenziali nelle onlus e nelle scuole con BimBau.

Raul e le esposizioni canine

Ma allo stesso tempo, Raul viene presentato in esposizioni nazionali e internazionali e nei raduni di razza. Il 22 agosto del 2021 viene valutato a Modica (Ragusa) dall'esperto giudice Francesco Macaluso e ottiene ben 96 punti nel test di Controllo, Affidabilità ed Equilibrio Caratteriali (CAE1). Il 18 dicembre del 2021, sempre a Modica, condotto da Giuseppe Limongelli ottiene la qualifica nella prova di lavoro CAC su coniglio selvatico con l'esperto giudice Salvatore Gugliara. A metà maggio 2022 guadagna il titolo di Sicilia Winner con il doppio CACIB in Classe Lavoro all'Ids di Caltanissetta e Palermo, ed è per 2 giorni consecutivi nel miglior gruppo di allevamento insieme ad Unica dei Vignazzi e Toni dei Vignazzi. Condotto da Orazio Assenza il 24 giugno del 2022, a Madrid, Raul conquista il titolo di campione del mondo giudicato dall'esperto giudice Massimo Inzoli.