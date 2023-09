Un cane palermitano sul tetto del mondo: Giotto dei Vignazzi vince i campionati a Ginevra

Trionfo palermitano al World Dog Show di Ginevra. Ad aggiudicarsi il primo posto dell'esposizione canina tra le più prestigiose a livello internazione è Giotto, un cane di razza cirneco dell'Etna, nato e cresciuto a Montelepre nell'allevamento dei Vignazzi di Giuseppe Palazzolo. Domenica scorsa Giotto dei Vignazzi, preparato e condotto dai siciliani Sara Vinci e Orazio Assenza, ha conquistato il titolo mondiale 2023, confermando per il secondo anno di fila la determinazione della cinofilia siciliana (che già lo scorso anno si era aggiudicata il titolo con Raul): 23 i cirnechi in gara provenienti da Stati Uniti ed Europa.

Dopo il titolo di "Giovane promessa Enci e di campione italiano, Giotto si è aggiudicato anche l'Enci Winner nel 2022 e poco dopo è partito alla volta degli Stati Uniti dove a suon di vittorie ha conquistato il campionato americano entrando nella storia dei record di vittorie e conquistando il cuore degli americani da perfetto ambasciatore della razza siciliana nel mondo.

Questo titolato quattro zampe è frutto del lavoro di selezione caratteriale e morfologica dell'allevatore e istruttore cinofilo Giuseppe Palazzolo, vincitore del trofeo di allevamento Enci, da anni impegnato nella salvaguardia e nella promozione della razza siciliana nel mondo, ma anche fautore dell’iscrizione al Reis del cirneco come patrimonio dell'identità culturale siciliana.

"Negli ultimi anni il cirneco dei Vignazzi ha saputo trovare la motivazione necessaria per sfondare anche all’estero imponendosi in prestigiose manifestazioni come il Westminster di New York e il Campionato d'allevamento francese - spiega Palazzolo -. Il grande carattere e il temperamento ottenuto nella selezione dei Vignazzi ha portato una riabilitazione di questa straordinaria razza oltre il mondo della caccia a cui gli ultimi cinquant’anni l’avevano relegata".

Il cirneco vive oggi un momento d’oro "impiegato con grande successo in molte discipline sportive come il mantrailing - conclude Palazzolo - per la ricerca di persone scomparse e antimacerie, ma anche agility e obedience. Su tutto il successo più grande, il cirneco lo sta ottenendo facendo breccia nel cuore delle famiglie, innamorate sempre più di questo millenario folletto dagli occhi furbi, dall’esuberante allegria e dalla salute di ferro".