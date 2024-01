Sant'Antonio Abate, protettore degli animali: a Bagheria la benedizione dei quattrozampe

Anche gli animali hanno un loro santo protettore: è sant’Antonio Abate, che viene festeggiato il 17 gennaio, giorno della sua morte, e viene considerato il protettore degli animali domestici. Infatti solitamente questo santo viene raffigurato accanto ad un maialino con al collo una piccola campana. In questa giornata, solitamente, vengono benedetti gli animali. Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Bagheria su organizzazione dell'assessorato al benessere degli animali e randagismo coordinato dall'assessore Giuseppe Tripoli, di concerto con padre Francesco Michele Stabile e il supporto di associazioni animaliste del territorio ha organizzato la ormai consueta benedizione degli animali.

La benedizione si terrà alle 12 nell'atrio della cappella Santa Rosalia di Villa Cattolica dopo la messa loro dedicata che si terrà alle 11 di domenica 21 gennaio. La benedizione degli animali è una devozione molto diffusa e antica che fa parte della religiosità popolare e risale all’epoca in cui gli animali erano fonte di sopravvivenza della famiglia. Tutti coloro che vorranno partecipare con i loro gatti, cani, coniglietti, tartarughe, criceti, pennuti e tutti gli animali da compagnia, secondo la tradizione che affonda le radici nel mondo contadino, potranno recarsi a Villa Aragona Cutò per la benedizione concessa da padre Stabile, "Rinnoviamo questo appuntamento che speriamo resti per sempre per sensibilizzare verso la cura e l'amore dei nostri animali da compagnia - dice l’assessore al Randagismo Giuseppe Tripoli - è questo un modo per rinnovare il rapporto unico di amore e rispetto che esiste tra uomo e animale".