In viaggio da Palermo per un "bau tour": i grandi cammini italiani da fare con il cane

TripForDog lancia un nuovo modo di viaggiare, con vacanze private auto guidati organizzate in base alle singole esigenze dei palermitani, famiglie o amici che partecipano. Dalla via Franchigena alle Cinque Terre

La pandemia ha cambiato le nostre vite e anche il nostro modo di viaggiare. Per questo adesso si cercano soluzioni sicure, viaggi covid free. Ecco allora che TripForDog lancia un nuovo modo di fare vacanza: tour privati auto guidati. Sono organizzati in base alle singole esigenze dei palermitani, famiglie o amici che partecipano.

Si viaggia solo con il gruppo personale con cui si è prenotato. Si passa da una tappa all’altra supportati da una app che indica i percorsi. Inclusa nella prenotazione il supporto 24 ore, veterinario nelle vicinanze, trasporto dei bagagli da una tappa all’altra. Da Nord a Sud, sono moltissimi i viaggi organizzati.

Da Palermo alla via Franchigena fino alle Cinque Terre

Via Franchigena in uno dei suoi tratti più belli da San Gimignano a Siena in Toscana, una esperienza spirituale e naturalistica di 5 giorni da condividere con il proprio cane. Si potrà ammirare la skyline di San Gimignano dalla strada che porta a Colle val d’Elsa e raccoglierti in silenzio nella Pieve di Chianni, a Gambassi terme e raccogliervi nella quiete della splendida Abbadia a Isola, altra tappa dell’arcivescovo Sigerico. Prevista passeggiata lungo la via coperta nel centro di Colle Val d’Elsa e ristoranti con leggornie locali come un piatto di Pici Cacio e Pepe nel borgo fortificato di Monteriggioni.

Cinque Terre e la Riviera di Levante tra il mare e la montagna. Si tratta di un percorso di 5 giorni con partenza da Monterosso. Si passa da Vernazza, Corniglia con base a Monterosso per poi passare a Levanto, Bonassola, Framura e Devia Marina. Si cammina lungo sentieri costieri ricoperti di fiori selvatici, boschi profumati di ginepro e di pino marittimo, stupendi vigneti e limoneti che scoprono scorci panoramici sul mare, che sarà una presenza costante durante tutto il tuo tragitto, regalandovi viste mozzafiato. Si potranno assaggiare i famosi prodotti locali liguri: previste cene con pesce fresco appena pescato, trenette fatte a mano con il pesto originale accompagnato da un bel bicchiere fresco di vino bianco.

Langhe con degustazione vini. Cammino ad anello con partenza da Alba (Cn) nelle Langhe, per passare a Roddi a Barolo o Borgo di Vergne, e per poi arrivare nei giorni successivi a Monforte d’Alba e Cissone. Siamo nella zona che si trova tra le Alpi e gli Appennini e gode di terre fertili che producono il pregiato tartufo bianco ed alcuni dei più prestigiosi vini rossi italiani: il Barolo ed il Barbera.

Si possono scoprire assieme al proprio cane le meravigliose colline ondeggianti piemontesi, piccoli borghi pittoreschi, castelli eleganti e torri feudali, le specialità locali come i formaggi gourmet, i dolci ed i cioccolatini apprezzati e ricercati in tutto il mondo. Insieme al vostro miglior amico a 4 zampe camminerete attraverso noccioleti e vigneti, soggiornerete in piccoli villaggi rurali dove le sistemazioni sono accoglienti e piacevoli e dove la fa da padrone l’eccezionale accoglienza dei professionisti locali.

Val Maira, nascosta tra le Alpi la Val Maira si affaccia al confine francese ed è scoperta recente come paradiso per i camminatori accompagnati dai fedeli amici a 4 zampe. TripForDog propone un cammino impegnativo di 5 giorni che parte da San Michele Prazzo (Cn), per visitare il versante sinistro della Val Maira, il Vallone di San Michele, per poi arrivare a Ponte Maira al confine con la Francia e vedere le sorgenti del Maira, per poi tornare con un transfert al punto di partenza. Si vedranno Borgate sospese nel tempo tra boschi e cielo abbracciate dalle montagne; boschi di lecci e pini uncinati, sorgenti di acqua e grotte naturali; piccoli alloggi di charme e rifugi dall’accoglienza con la cucina locale contadina e saporita, dallo stampo tipicamente montanara. L’influenza francese è ben percepibile nel cibo, nella lingua, nella cultura del luogo e non fa che rendere questo territorio ancora più affascinante, perché permeato da una punta di mistero che attende solo di essere svelato si può ritrovare una grande bellezza nei luoghi non ancora del tutto conosciuti.

I viaggi in Puglia e in Sicilia

In alternativa per chi vuole un pacchetto viaggio classico, con cane benvenuto al seguito, TripForDog, organizza due pacchetti viaggi nel sud d’Italia. Bau Tour in Puglia, una settimana da passare in un’autentica masseria pugliese, immerso nella natura e di vivere in totale relax gli ampi giardini ed i monumentali uliveti secolari. Si andrà alla scoperta di borghi incantevoli come Alberobello, Bari vecchia, e di passeggiare tra le meraviglie del Barocco Leccese. Si ammirerà l’azzurro del mare pugliese, scopri la storia rivivendo il 1600 in un antico frantoio ipogeo e gusta i prodotti della tradizione pugliese direttamente da una vigna terrazzata con panorama sulla Valle d’Itria.

Bau Tour in Sicilia orientale, una settimana fra natura, cultura, archeologia e mare. Si alloggia in una casa vacanza ai piedi dell’Etna, si visita il vulcano con una passeggiata a bassa quota sull’Etna, in zone ombrose adatte ai cani e poi si passa alla visita e degustazione in un vigneto, si farà archeo-trekking in provincia di Siracusa, non mancherà un giro a Catania con degustazione di suoi famosi street food e soste in spiagge dog friendly.

TripForDog.com negli ultimi 6 anni ha portato in vacanza oltre un milione famiglie con cani. Offre eventi pet-oriented in ogni momento dell’anno, come per esempio il BauCapodanno in location selezionate dog friendly e senza botti, vendemmia a 6 zampe tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese, con tanto di degustazione vinicola in una rinomata azienda agricola, giornata al “Acqua Park per cani”, o un’indimenticabile esperienza di vita con la Scuola Italiana Cani da Salvataggio, sotto l’occhio vigile degli Istruttori della SICS, e tanti tanti altri BauMoment.

Il portale è stato pensato per rendere intuitiva e pratica la user experience degli utenti, accompagnati passo passo nella scelta delle destinazioni e delle esperienze da fare con il proprio cane.