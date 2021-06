Cani da adottare a Palermo: le storie di Alec, Alma e Arianna in cerca di famiglia

Estate e accoglienza, avventura vincente. Perché prendere in casa un cane non solo riempirà di allegria, amore e affetto le giornate di un'intera famiglia ma è un vero e proprio gesto di solidarietà e di responsabilità. Adottare un cane cambierà per sempre in meglio la vostra vita. Ecco i pet della Lega del Cane Palermo che cercano famiglia.

Alec

Presunta data di nascita: giugno 2015

Sesso: maschio

Razza: meticcio di pastore

Taglia: media

Sterilizzato: sì

Microchippato: sì

Su di lui: Alec è stato abbandonato al rifugio con i suoi tre fratellini, manifestando da subito problemi di socializzazione con l’uomo. Col tempo ha però dimostrato una grande intelligenza e riflessività, osserva le persone e dà loro la possibilità di farsi conoscere e approcciarsi. L'importante è farlo nella maniera corretta, rispettando i suoi tempi: a quel punto, infatti, non disdegna le carezze, anzi è lui stesso a chiederle.

Alma

Presunta data di nascita: gennaio 2015

Sesso: femmina

Razza: staffoshire bull terrier

Taglia: media

Sterilizzato: sì

Microchippato: sì

Su di lei: Alma è stata abbandonata al rifugio nel 2016, per le sue condizioni fisiche e per lo stato emotivo in cui si trovava, si potrebbe pensare che sia stata utilizzata inizialmente come fattrice e allenata a predare gatti e cani di piccola taglia. Non ha avuto alcuna socializzazione né con simili né con altri animali. E’ un cane intimorito che necessita di un percorso riabilitativo di socializzazione primaria e secondaria.

Arianna

Presunta data di nascita: novembre 2005

Sesso: femmina

Taglia: media

Sterilizzato: sì

Microchippato: sì

Su di lei: Arianna è stata abbandonata quando aveva un anno e mezzo. Ha uno sguardo dolcissimo e a volte è un po' timida ma quando capisce che non ha nulla da temere fa uscire fuori il suo carattere giocoso e vivace. Nonostante l'età non ha perso la gioia di vivere, perché è una nonnina che sa quello che vuole. E' un cane socializzato sia con cani maschi che con femmine, per cui non dovrebbe avere difficoltà a condividere la vita in famiglia con altri cani.