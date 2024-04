Ismett, Amato (Confintesa Sanità Sicilia) chiede il tempestivo intervento dell’assessorato della Salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con una Nota Sindacale Confintesa Sanità Sicilia chiede il tempestivo intervento dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia al fine di verificare perché l’ISMETT di Palermo non abbia adeguato il proprio regolamento del personale all’Art.15 Undecies del D.lgs n. 502/92 che testualmente recita: “Gli Enti ed Istituti di cui all’articolo 4, comma 12, nonché gli IRCCS di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto, a seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti Enti ed Istituti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche”. Si tratta, di una disposizione che lascia poco spazio all’interpretazione, che sancisce in maniera inequivocabile che al personale degli Ospedali classificati e degli IRCCS di diritto privato spetti l’equiparazione dei titoli e dei servizi alla pari del personale del SSN, nonché la possibilità di accedere ai ruoli del SSN per mobilità. L’unico presupposto per godere dei benefici previsti dalla norma è rappresentato dall’adeguamento, da parte dei suddetti Enti ed Istituti privati, del proprio regolamento del personale alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 502/92 che, come è noto, impone che l’assunzione del personale avvenga tramite il previo espletamento di procedure concorsuali ed al ricorrere di requisiti ben determinati espressamente previsti dai Regolamenti attuativi: DPR n. 483/97; 484/97 e 220/0. “Mi domando perché l’ISMETT, visti i riferimenti di legge citati, non applichi tali presupposti di legge; chiedo espressamente all’Assessore Volo, per competenza, di verificare la problematica da noi evidenziata, le cui implicazioni non sono certamente di poco conto; è questa una vicenda che Confintesa Sanità Sicilia terrà sotto stretta e pressante osservazione, nulla sarà lasciato al caso e tutte le possibili strade saranno percorse”, così dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.