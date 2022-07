Sindacato medici italiani, Alescio: "118, siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con la Regione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo 15 anni dal precedente, è stato siglato ieri 4 luglio 2022 il nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Regione Sicilia che vede sostanziali positive modifiche per i medici di Emergenza 118. Così in una dichiarazione, Tiziana Alescio, Segretario Regionale del Sindacato Medici Italiani (Smi) della Sicilia: "In particolare oltre all’incremento delle indennità economiche per i medici, sono state stabilite: una adeguata copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro; confermate ed implementate le garanzie per i medici inidonei al servizio; promossa ed aumentata la necessaria attività di formazione; riconosciuta l’astensione obbligatoria per il ristoro psico-fisico. Sono stati, infine, riconosciuti i nuovi compiti e funzioni delle reti assistenziali, tempo dipendenti quali la rete infarto, ictus, trauma".

"Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con l’Assessorato alla Salute siciliano e ci attendiamo che, con ulteriori garanzie, si possa evitare l’abbandono dei sanitari attualmente in servizio, invertendo tale tendenza. Ringraziamo l’Assessore alla Salute, Ruggero Razza, e tutti i funzionari che hanno partecipato attivamente alla stesura dell’AIR", conclude.