Ztl, la signora delle 100 multe: "Sto male, non le pago" | VIDEO

Il sit in di "smemorati" e "super multati" in Prefettura: "Adeguiamoci alle altre città". Protestano le vittime della zona a traffico limitato. C'è chi ha accumulato verbali a raffica per delle dimenticanze.

A prendere parte alla manifestazione anche il Consiglio della Prima circoscrizione che ha chiesto l'intervento del prefetto De Miro. Nel "comitato cittadini multati" spicca la signora Perniciaro che di multe ne ha prese cento e Giorgio Cuccia, che sventola i suoi 15 verbali "collezionati" in circa un mese. Insieme a loro tanti altri palermitani che non sono stati celeri nel rinnovare il pass annuale.

Il presidente di circoscrizione, Massimo Castiglia, spiega che è stato studiato l'argomento e "visto che molte altre città - dice - si sono organizzate in vario modo in situazioni simili, riteniamo che anche l'amministrazione Orlando possa sostenere un percorso di questo tipo". A fargli eco la portavoce del comitato, Chiara Arnone: "In città come Modena è stata prevista la possibilità di una sanzione specifica per chi rinnova il pass dopo la scadenza".

Il vicepresidente Nicolao chiede "la convocazione con urgenza di un tavolo tecnico finalizzato a individuare percorsi risolutivi nel rispetto delle normative vigenti".