Chiamata per i giovani imprenditori palermitani: via al progetto "We Want You" | VIDEO

Un progetto e un incontro, previsto per il 4 maggio alle 15.50 a Villa Igiea, per approfondire il tema dell'imprenditoria giovanile e stimolare la creazione di attività innovative.

"We Want You" è un'iniziativa promossa dai presidenti dei Gruppi Giovani di Palermo di Confcommercio, Sicindustria Palermo e Ance - rispettivamente Giovanni Imburgia, Luca Silvestrini e Mario Puglisi - che punta ad approfondire i temi dell’imprenditoria giovanile e che è stata presentata oggi nella sede della Camera di Commercio.