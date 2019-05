L'Aeronautica militare fa volare gli studenti: "Piloti d'aereo prima di guidare l'auto" | VIDEO

Gli studenti diventano piloti e provano l'ebbrezza del volo militare a bordo di un Siai Marchetti 208, un aereo leggero quadriposto. A rendere possibile il sogno di 250 alunni dei licei palermitani il 60° stormo dell'Aeronautica militare, giunto da Guidonia all'aeroporto di Boccadifalco per tenere un corso di cultura aeronautica.

Un appuntamento annuale che il corpo organizza in varie città d'Italia per avvicinare i giovani al mondo del volo. Una settimana di corso teorica e una di corso pratico, tra stalli e virate, che si concluderà con la premiazione di due studenti particolarmente meritevoli che insieme ai vincitori delle altre città potranno andare a Guidonia per uno stage sull'aliante.

"Abbiamo avuto l'onore di ospitare - commentano dall'Aero Club - il 60° stormo dell’Aeronautica militare che con il rombo di 5 Siai 208 M ha riempito i cieli di Palermo per portare in volo 250 studenti al fine di promuovere la cultura aeronautica perseguendo gli stessi scopi che si prefigge da sempre l’Aero Club Palermo". Prossimo appuntamento con lo stormo di Guidonia a Boccadifalco, il 20 e 21 luglio in occasione del 70° giro aereo internazionale di Sicilia.