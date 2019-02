Cala il sipario su Volanti D'Oro 2019: trionfano gli storici Mannino e Giannone | VIDEO

Cala il sipario sulla 14esima edizione dei Volanti D’Oro 2019, andata in scena all'interno dell’Hotel Costa Verde di Cefalù. Quest’anno i Volanti d’oro, nelle categorie Rally, Salita e Slalom, hanno visto la presenza di numerosi equipaggi da oltre lo stretto di Messina. Sei le specialità dell’automobilismo isolano coinvolte con circa duecentocinquanta tra premi e riconoscimenti assegnati ai migliori interpreti delle discipline quali rally, salite, slalom, regolarità classica, off road 4x4 e Kart.

Chicca della serata è stata l’assegnazione dei Volanti d’Oro, che contro ogni previsione scontata hanno visto primeggiare gli storici Mannino - Giannone. I premi sono stati assegnati da un’attenta giuria composta da tecnici e giornalisti del settore race e appassionati, che dapprima hanno valutato l’esito del voto fatto registrare dal web per capire la "pancia" degli appassionati e poi, hanno decretato le loro assegnazioni.

La sezione riservata allo slalom ha visto primeggiare il giovane Michele Puglisi, mentre, nelle salite è stata la volta dell’affidabile Domenico Cubeda, che ha fatto incetta di premi. Assegnazioni mirate, invece per il mondo della regolarità classica, che ha visto la presenza in sala di centinaia di esponenti di diversi sodalizi siciliani di tutto rispetto, quali il Veteran Car Club Panormus, rappresentato dal Presidente Antonino Auccello, La Sicilia dei Florio, con la presenza del Presidente, il Barone Giuseppe Giaconia di Migaido, assistito dalla presidente onoraria, la marchesa Costanza Afan De Rivera Florio, erede di Don Vincenzo.

Per il settore fuoristrada 4x4, apprezzata è stata la presenza dell’organizzatore della gara di Cross Country il Sicilian Baia con a capo il poliedrico Riccardo Milazzo, la sezione invece è stata gestita e curata da due veri appassionati: Simona Duro coadiuvata da Biagio Montalbano capaci con la loro preziosa collaborazione e conoscenza del settore di dare il prezioso contributo nell’assegnazione dei riconoscimenti. Per la sezione kart che ha indirizzato il proprio sguardo verso il giovane pilota palermitano Gabriele Minì assente giustificato perché in gara ad Adria e già sotto contratto di Nicolas Todt, vero e proprio segugio di talenti da portare in Formula 1. La sezione Rally, regina della serata, è riuscita a mantenere gli ospiti incollati alla sedia ansiosi di conoscere i vincitori delle varie categorie.

Giovane promessa è risultato il nisseno Giovanni Lanzalaco. Il migliore nelle storiche il palermitano Natale Mannino, in coppia col suo fido navigatore Giacomo Giannone, vincitore della categoria miglior navigatore sezione storiche. Commozione nel corso dell'assegnazione dei premi alla memoria di due piloti scomparsi recentemente: Mauro Amendolia, tragicamente scomparso durante la penultima edizione della Targa Florio, a cui era dedicato il premio miglior gentleman driver vinto in ex equo dai partanessi Andrea Nastasi e Bartolo Mistretta, e Antonio Stagno, portato via da una brutta malattia a cui è dedicata la categoria miglior pilota, vinta dal "Gioiellerie volante" di Cerda Totò Riolo.