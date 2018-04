Sgarbi: "Io pessimo assessore, ma pronto a pagare per fare il consulente..." | VIDEO

L'assessore ai Beni culturali rimanda di un giorno la data del suo addio. "Consegnerò domani la lettera di dimissioni al segretario generale della Regione Maria Mattarella".

"E' stato Musumeci - ha detto Vittorio Sgarbi a margine della conferenza di presentazione della Quadreria Regia allo Steri - a chiedermi di restare, io non chiedo mai nulla. Per lui sono un pessimo assessore, ma un ottimo consulente. Lo farò a titolo gratuito. Anzi, la mia nuova linea Cinquestelle prevede pure che io possa pagare per fare il consulente. Fico, ad esempio, essendo un uomo totalmente privo di qualità, deve pagare per fare il presidente della Camera. Altro che a piedi, a calci in culo dovrebbe andare...".

E ancora: "Prima di andare via devo portare a compimento alcuni atti, come trasformare la Real Casina di Ficuzza in una sede museale e collegare Taormina a Palermo in quanto capitale della cultura. Una breve resistenza che non è nel mio temperamento perché non posso stare in un posto in cui sono gradito. Non rinuncio comunque al ruolo di assessore, perché lo sono da quattro anni a Urbino".