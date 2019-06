L'ultimo viaggio di Vincenzo, dalla Germania alla sua Palermo: "Ha annusato il mare prima di morire" | VIDEO

Dalla Germania a Palermo. La sua Palermo. La storia di Vincenzo è di quelle che non può fare a meno di strapparti una lacrima mentre la stai ascoltando. Uno di quei racconti di sofferenza, speranza e immensa umanità. Tra i protagonisti ci sono anche gli uomini della Croce Rossa Italiana. Volontari che hanno voluto realizzare l'ultimo desiderio di un uomo in stato terminale.

La malattia di Vincenzo era infatti in uno stadio ormai grave. Per i medici tedeschi dell'ospedale nel quale era stato ricoverato ormai non c'era più nulla da fare. Per Vincenzo solo a Palermo c'era una piccola speranza di fare la chemioterapia, ma soprattutto la Sicilia era la sua terra e voleva rivederla a tutti i costi.

E' questo il desiderio che gli uomini della Croce Rossa di Susa hanno contribuito a realizzare. I familiari si sono mossi subito per cercare di organizzare il viaggio di Vincenzo dalla Germania alla Sicilia, ma l'impresa è sin da subito apparsa complessa. In aereo il trasporto era stato sconsigliato e la macchina non era una soluzione percorribile.

A rispondere all'appello della madre dell'uomo è stato Fabio Giammetta della Croce Rossa Italiana e così il desiderio di Vincenzo è stato esaudito. Anche quello di sentire per l'ultima volta l'odore del mare attraverso il finestrino dell'ambulanza o di mangiare una brioches appena arrivato in Sicilia. Vincenzo purtroppo è mancato due settimane dopo essere arrivato a Palermo e al funerale ha partecipato una delegazione della Croce Rossa Italiana.

Video realizzato dalla Croce Rossa Italiana e pubblicato su Youtube