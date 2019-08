Dito gonfio e anello troppo stretto, bimbo soccorso dai vigili del fuoco | VIDEO

L'anello è troppo stretto, il dito comincia a gonfiarsi procurandogli dolore, e non si riesce più a sfilarlo. Protagonista di questa disavventura, ieri notte al pronto soccorso pediatrico di Palermo, un bambino di 8 anni circa. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di tagliare il metallo, ma l'estrema durezza del materiale ha reso vano ogni tentativo. Il personale ha così deciso di contattare i vigili del fuoco che sono giunti al pronto soccorso con un attrezzo specifico per il taglio. Un'operazione piuttosto delicata che si è conclusa nel migliore dei modi: i vigili del fuoco sono riusciti a tagliare l'anello, liberando il dito del malcapitato dalla morsa dell'acciaio.