"Babbi Natale" in divisa, vigili urbani regalano caramelle e sorrisi a grandi e piccini | VIDEO

Muniti di cappellino rosso e dolcetti, hanno attraversato via Ruggero Settimo fermando i passanti per donare un attimo di gioia e spensieratezza. "Vogliamo mostrare un'altra immagine. I bambini non devono temerci ma avvicinarsi a noi"