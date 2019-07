Dopo il secondo furto la Santuzza anti-munnizza torna a casa: "Rosalia vince ancora" | VIDEO

La statuetta era stata posta in un'edicola votiva in vicolo Panormita per scoraggiare gli incivili dal gettare i rifiuti. Da maggio a oggi è stata rubata due volte. I responsabili dell'associazione che gestisce Palazzo Alliata di Villafranca l'hanno ricollocata al suo posto: "Rosalia vince 3-0"