Lascia sacchetto di rifiuti a piedi del cestino gettacarta, su Facebook video e rimprovero del sindaco | VIDEO

Pensa di utilizzare un gestino gettacarte di via Terrasanta per liberarsi di un sacchetto colmo di rifiuti e poco importa se poi il marciapiede diventa impraticabile. Il gesto però viene immortalato e rilanciato sulla pagina Facebook del sindaco che rimprovera pubblicamente una donna poco rispettosa delle regole. "Ecco perché - scrive Orlando - la Rap non fa in tempo a pulire e svuotare i cestini gettacarta. Perché invece vengono usati come cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Ecco cosa avviene in via Terrasanta, dove poi magari la signora si lamenta perché il marcipiedi è sporco".