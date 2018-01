Via Ruggero Settimo, canti e balli in strada con le suore della chiesa di Santa Lucia | VIDEO

Un gruppo di suore impegnate in un'allegra coreografia in strada attirando l'attenzione dei passanti in un anonimo sabato pomeriggio. Non è una scena di "Sister Act", il celebre film con Whoopi Goldberg, ma quanto successo ieri in pieno centro.

La chiesa di Santa Lucia, in via Ruggero Settimo a Palermo, ha aperto le porte e un gruppo di suore ha iniziato a ballare in strada. Come base musicale hanno scelto un canto sacro - il Laudato sì - eseguito con un ritmo decisamente moderno, attirando la curiosità dei passanti. E c'è stato chi, divertito, ha improvvisato alcuni passi di danza con le religiose. Il video, pubblicato su Facebook, è diventato viale in pochi minuti.