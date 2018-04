Via ai lavori per il collettore, chiuso tratto di via Roma: via Cavour a doppio senso | VIDEO

Transennato il tratto di strada che va da via Cavour a via Bentivegna. Ecco come cambia la viabilità nella zona. L'intervento dovrebbe andare avanti fino al 3 settembre.

Dal Massimo a via Villaermosa resterà invece a senso unico di marcia. Ai mezzi che arrivano da piazza XIII Vittime si consiglia di svoltare a destra su via Principe di Scordia e poi su via Mariano Stabile e via Roma. Sospesa anche la corsia riservata, in direzione stazione centrale, nel tratto Amari-Cavour. Considerato che la zona interessata dal cantiere è una delle più trafficata della città si prevedono ripercussioni alla circolazione.