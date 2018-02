Via Pecoraino al buio da anni, la provocazione: "Chiudetela dal tramonto all'alba" | VIDEO

Da molti anni la strada compresa all'interno della zona industriale di Brancaccio è senza illuminazione. Il consiglio della II circoscrizione non ci sta e scende in strada al fianco di residenti e commercianti.

A essere totalmente al buio anche diverse strade limitrofe come le vie Corleone e Testasecca e il tratto di viale Regione Siciliana che conduce al centro commerciale Forum Palermo. Altro problema riguarderebbe poi il numero eccessivo di buche del manto stradale. Mario Greco, presidente di circoscrizione, e i consiglieri della zona periferica della città hanno deciso così di denunciare lo stato di abbandono in cui versa il quartiere, lanciando una provocazione.

"Abbiamo scritto una lettera di denuncia al prefetto - dicono - per chiedere in modo provocatorio la chiusura della strada dal tramonto all'alba perché la via Pecoraino costituisce un pericolo per tutti i cittadini. A Brancaccio ha vissuto il beato padre Pino Puglisi. Se ognuno fa qualcosa forse davvero si riuscirà a risolvere questa situazione". "La sera - dice un commerciante della zona - notiamo un calo delle vendite perché la gente ha paura a camminare per strada, tra buio pesto e buche che con la pioggia si trasformano in piscine. Non si può più continuare così".