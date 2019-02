Incidente in via Leonardo da Vinci, scontro Suv-auto ripreso da una dash cam | VIDEO

Scontro fra due auto in uno dei bypass di via Leonardo da Vinci. Un incidente si è verificato alle 21.50 di sabato scorso all’altezza di via Casalini, dove è avvenuto l’impatto tra una Peugeot 4007 e una Volkswagen Up. A restare feriti i conducenti di entrambi i mezzi, soccorsi dal 118 e portati in ambulanza a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione, avvalorata dalle immagini riprese dalla dash cam di un automobilista che si trovava a poche decine di metri dal punto dell’impatto, l’uomo alla guida del Suv francese stava percorrendo via Leonardo da Vinci in direzione Borgo Nuovo quando ha svoltato a sinistra.

Superati il bypass e i binari del tram la sua auto si è scontrata con quella di un ragazzo che, invece, viaggiava in direzione dell’ex Motel Agip. Una delle auto, dopo la violenta collisione e una carambola, è finita contro una Fiat Punto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per tentare di ricostruire la dinamica.

Non destano preoccupazioni le condizioni dei due feriti. Sul Suv c’era un 65enne, mentre a bordo della piccola utilitaria tedesca c’era un ragazzo di 21 anni. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso per accertamenti ma se la sarebbero cavata con pochi graffi ed escoriazioni. Dopo i primi accertamenti i due automobilisti sono stati sottoposti ad alcol e drug test.