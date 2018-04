Un chilometro di pagine per imparare e sognare, "La via dei librai" anima il Cassaro alto | VIDEO

Libri, libri e ancora libri. Ma anche incontri per la promozione della cultura e la valorizzazione del centro storico e di corso Vittorio Emanuele.

Giunta alla sua terza edizione e organizzata dall'associazione Cassaro Alto, la manifestazione riunisce 60 stand e tre isole letterarie (Leonardo Sciascia: piazza Bologni, Vincenzo Consolo: piano della Cattedrale, Salvatore Quasimodo: via Collegio di Giusino), 120 partecipanti tra librerie, editori, associazioni culturali, commercianti e artigiani del territorio.

Tema di questa edizione, che si celebra in adesione alla "giornata mondiale Unesco del libro e del diritto d'autore", è “La città che legge”. L'iniziativa, che durerà per tre giorni fino a lunedì 23 aprile, si estende dai Quattro Canti alla Cattedrale, coinvolgendo anche Palazzo Abatellis (in via Alloro) e la biblioteca comunale Alberto Bombace (in piazza Casa Professa) con due mostre dedicate alla narrativa per l’infanzia e l’esposizione di costumi e materiali d’archivio del Teatro Massimo.

"La Via dei librai - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando, che ha preso parte all'inaugurazione - è un ulteriore segno del cambiamento culturale della nostra città che ha trovato conferma, grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, in collaborazione con l'Associazione Cassaro Alto e con tutte le istituzioni pubbliche della città, nel profondo processo di rigenerazione che sta coinvolgendo il Cassaro. Un particolare apprezzamento va ai librai storicamente presenti - ha continuato il sindaco - in una via ormai definitivamente sottratta ai rumori e all'inquinamento, divenuta in questi anni luogo di grande vivibilità e attrattiva internazionale con le sue magnifiche biblioteche, con i suoi monumenti, palazzi e musei restituiti alla fruibilità. Capitale della cultura e riconoscimento Unesco del meraviglioso circuito arabo normanno sono la cornice perfetta della manifestazione, con crescente partecipazione di librai, lettori, studenti e turisti".