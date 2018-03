Voto alle donne grazie a Carlotta Orlando, Palermo le dedica strada: "Toponomastica intelligente" | VIDEO

Inaugurato in piazza Vittorio Emanuele Orlando, davanti alla scuola Turrisi, un tratto intitolato alla fondatrice dell'Ande, l'associazione nazionale donne elettrici. Presente anche il sindaco

Insieme al primo cittadino, a prendere - tra gli altri - parte alla cerimonia il presidente nazionale di Ande, Marina Lilli Venturini e quello palermitano, Matilde Todaro. L'associazione si costituì nel 1948 a Palermo per volere di Carlotta Orlando, appena due anni dopo la costituzione dell’Ande nazionale, in un periodo in cui la donna cominciava ad esercitare per la prima volta il diritto di voto. La fondatrice lottò contro l'astensionismo dall'elettorato e per proporre gli strumenti più democratici perché ogni donna fosse libera e consapevole del suo nuovo ruolo sociale.