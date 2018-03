Una strada dietro al loro Meli, Orlando: "Un omaggio a Biagio e Giuditta" | VIDEO

L'amministrazione comunale ha intitolato la strada che costeggia il liceo classico Meli, in via Aldisio, a Biagio Siciliano e Giuditta Milella, i giovani studenti che morirono il 25 novembre 1985 travolti da un’auto della scorta dei giudici Paolo Borsellino e Leonardo Guarnotta.

"Una tragedia - dice il sindaco Leoluca Orlando - in un momento terribile in cui molti criticavano lo Stato che combatteva la mafia, criticavano le sirene e le scorte, eravamo alla vigilia del primo maxi processo.Ricordo il dolore di Borsellino, che si sentiva quasi in colpa per quanto accaduto. n incidente terribile, ma in quella occasione i genitori e i compagni di Biagio e di Giuditta reagirono con una straordinaria compostezza vivendo il loro inconsolabile dolore senza una parola di critica, che sarebbe stata subito strumentalizzata da chi guardava con fastidio l’impegno dello Stato".

L'inaugurazione ha però avuto uno strascico polemico. Secondo il consigliere comunale di Sinistra Comune, Marcello Susinno, "l'iniziativa dell'amministrazione sarebbe stata meritoria se prima la strada fosse stata completata". La via, sottolinea il consigliere, non è asfaltata né illuminata e mancano le opere di urbanizzazione".