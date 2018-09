Quando l'arte sfida gli schemi, in via Alloro la luminaria "Aihcnim" |VIDEO

Da ieri sera passeggiando per il centro storico di Palermo, in via Alloro, è possibile ammirare un’installazione singolare: "Aihcnim". A due metri d'altezza campeggia una luminaria con la scritta “minchia” che si estende ad arco con decorazioni speculari da ambo i lati. Non è una bravata che sfrutta il diffuso intercalare siculo, ma un progetto del giovane artista Fabrizio Cicero, prodotto da Andrea Schiavo H501. L’opera è curata da Bridge art per Border crossing, progetto collaterale di Manifesta 12.

“Quella che può sembrare un’operazione dissacrante e ingenuamente di rottura – spiega Fabrizio Cicero - è invece un piccolo, modesto inno al sacro. Scrivere una parolaccia in cielo oppure riappropriarsi del senso più antico del sacro attraverso un’arte, tra le più recenti, fin dalle origini associata alle celebrazioni religiose: il 'lumen' simbolo di vita e di tensione verso la dimora celeste”.

Un'opera destinata a fare discutere. Come accaduto, nelle scorse settimane, per l'installazione allestita all'interno dell'Orto botanico dall'artista cinese Zheng Bo e che ritrae sette giovani mentre intrattengono rapporti con le felci di Taiwan.