Al Foro Italico con tamburi e candele: l'ultimo saluto al Ficus abbattuto | VIDEO

Una veglia per manifestare contro la decisione dell'amministrazione di tagliare l'albero pericolante. A prendervi parte, insieme a un folto numero di cittadini, anche diversi consiglieri comunali.

Un ultimo saluto al Ficus Elastica che "da anni - dicono gli organizzatori - regalava generoso, con le sue maestose fronde, ombra, riparo, ossigeno, bellezza gratuiti alla città di Palermo".

Per Pietro Ciulla, presidente del Wwf Palermo "non si discute l'opportunità tecnica dell'abbattimento di questo albero. Vogliamo partire da questo evento - spiega - per dire che desideriamo una maggiore partecipazione quando ci sono iniziative di impatto così importante nei confronti del verde e dell'ambiente. Pensiamo che la soluzione delle potature radicali sia sempre l'ultima da prendere in considerazione".