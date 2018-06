Le lacrime di Vanessa Redgrave a Palermo: "Pagate un corso universitario di diritti a Salvini" | VIDEO

"Dovete essere fieri della vostra città e del vostro sindaco". Sono le parole dell'attrice premio Oscar, in Italia per presentare la sua prima opera da regista "Sea sorrow - il dolore del mare" che sarà proiettata al cinema Aurora. Grande attestato di stima nei confronti di Leoluca Orlando in tema di accoglienza ai rifugiati