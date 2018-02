A Falsomiele è Natale tutto l'anno, per San Giuseppe si accende l'albero | VIDEO

Come da tradizione, il quartiere periferico si prepara con largo anticipo alla vampa del 19 marzo. Quest'anno, però, i residenti si sono superati.

Anche se la festa di San Giuseppe cade nella vigilia dell’equinozio di primavera, a Falsomiele sembrerebbe essere ancora Natale. Le cataste di mobili vecchi e rotti sono stati infatti posizionati attorno a uno degli alberi presenti nella villetta, adiacente al campetto di calcio, tra le vie Pernice, dell'Allodola e largo dell'Anitra. Al fusto restano, così, poche settimane di vita prima di "illuminare il quartiere".

Non va di certo meglio in un terreno della vicina via dell'Airone, dove tra la mobilia vecchia preparata per la vampa, è stato trascinato anche un cassonetto dei rifiuti.