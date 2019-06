Dove vanno i palermitani in vacanza? "Sogniamo le Maldive ma ci svegliamo... a Mondello" | VIDEO

Siamo andati in giro per la città per conoscere i desideri più segreti dei cittadini in vista delle ferie estive. America, Giappone e isole tropicali le mete più ambite. Ma se c'è chi non ha dubbi e pensa che "non esistono luoghi più belli della Sicilia", qualcun altro: "Il vero sogno è poter andare in vacanza"