Uomo nudo passeggia in via Libertà, bloccato dai carabinieri | VIDEO

Il suo passo lento, a piedi nudi, in una delle più importanti vie del centro non è passato di certo inosservata. E in tanti, fra pedoni e automobilisti, hanno chiamato le forze dell'ordine per segnalare un uomo che camminava nudo in via Libertà. E' accaduto ieri pomeriggio a pochi passi dal Politeama dove sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. L'uomo, un 62enne che vive in zona, è stato portato all'ospedale Villa Sofia dov'è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. E pare anche che non sia il primo.