Tromba marina vista dalla spiaggia di Mondello | VIDEO

Cieli gonfi di pioggia sopra Palermo: in tanti stamattina hanno avvistato il "tornado". Il vortice è stato notato, filmato e fotografato da più punti (anche da via Messina Marine e Ficarazzi, vedi fotogallery in basso). Video di Alessia Firriolo