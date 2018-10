La ripartenza all'alba: dopo 3 anni e mezzo ecco il treno per l'aeroporto | VIDEO

Ore 6.05 del 7 ottobre 2018. Momento a suo modo storico. Dopo tre anni e mezzo è ripartito il collegamento tra la stazione Notarbartolo e l'aeroporto Falcone-Borsellino con la prima corsa del treno Jazz diretto in aeroporto. L'ultima partenza da Punta Raisi per la città è fissata alle 21.52.

Ci sarà un servizio più veloce. Da oggi, assieme ai treni, saranno anche disponibili le due nuove fermate di La Malfa e Sferracavallo. I convogli Jazz e Minuetto dalla stazione di Palermo partiranno nei feriali già alle 5 del mattino.

Trenitalia prevede nei giorni feriali 61 treni al giorno con una cadenza di due treni ogni ora. L'inaugurazione, fissata in un primo tempo per lo scorso 9 settembre, era stata rimandata proprio a causa della mancanza dei piani propedeutici all'autorizzazione da parte dell'Agenzia nazionale nazionale per la sicurezza delle ferrovie arrivata ieri pomeriggio (nelle immagini il treno effettua l'ultima prova a poche ore dalla ripartenza ufficiale).

Per accelerare l'iter lo scorso 26 settembre, il prefetto aveva messo attorno a un tavolo oltre 20 rappresentanti degli enti coinvolti, tra cui i vertici e i tecnici di Rfi, le forze dell'ordine, 118, Protezione civile, Comune di Palermo per la concertazione e la definizione dei piani. La scorsa settimana i vigili del fuoco avevano poi organizzato un'esercitazione antincendio nella galleria ferroviaria Tommaso Natale per valutare i reali tempi d’intervento dei soccorritori. Collaudi andati evidentemente bene. Da qui il via libera definito e l'accelerata decisiva.