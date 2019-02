Follieri sbarca in città: "Interessati al Palermo, la nostra proposta è seria" | VIDEO

Toccata e fuga del finanziere italo-americano per trattare in prima persona l’acquisizione del club. Al suo fianco l’avvocato Di Trapani, ex storico legale della società rosanero. "C'è la possibilità di concludere la trattativa". E spunta un preliminare