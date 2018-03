La vittima, Alessandro Damasco, si trovava con altre due persone in un cementificio abbandonato tra via Parrini e fondo Gallo. Non ancora chiare le dinamiche dell'incidente.

L'uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello in arresto cardiaco per folgorazione da scarica elettrica ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto insieme alla polizia, i tecnici Enel per accertamenti.