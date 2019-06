Maturità, tanti studenti scelgono Dalla Chiesa: "Orgogliosi perché è la nostra storia" | VIDEO

Dal liceo classico Vittorio Emanuele II al magistrale Regina Margherita. In molti hanno scelto il tema sul generale ucciso da Cosa nostra nel 1982 e sui valori dell'antimafia. Qualcuno si è cimentato sull'analisi del "Giorno della Civetta" di Sciascia e sulle "Istruzioni per l'uso del futuro" di Montanari. "Tracce in linea con la nostra preparazione"