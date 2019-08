In contrada Sant'Onofrio a Trabia ieri sera i giochi di fuoco si potevano trasformare in una tragedia. "Una tragedia evitata grazie al tempestivo intervento di un vigile del fuoco volontario, vigile del fuoco permanente e un poliziotto penitenziario (tutti e tre con le famiglie in vacanza) - racconta a PalermoToday un lettore, Carlo Ammirata, che ha inviato un video -. I tre sono riusciti a evitare il peggio domando il rogo e mettendo in sicurezza l'area".