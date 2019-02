Tony Colombo a Pomeriggio 5: "Chi farà la serenata al mio matrimonio?" | VIDEO

Il cantante palermitano Tony Colombo è stato ospite ieri a Pomeriggio 5 nell’ambito dello spazio che Barbara d’Urso ha dedicato alle polemiche che hanno investito l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante neomelodico giustifica il malcontento di Ultimo, di cui si dichiara fan: “Il carattere forte degli artisti ci sta, non è giusto questo regolamento, bisogna dare più peso al giudizio del pubblico, ovvero all'opinione della gente che compera i dischi. Non si possono far giudicare le canzoni a profili professionali che non hanno niente a che vedere con il mondo della musica. Nella giuria di qualità ci dovrebbero essere arrangiatori, produttori musicali, etc.”.

Sulla polemica che coinvolge Virginia Raffaele (accusata di aver invocato Satana da Don Aldo Bonaiuto) durante una gag, il cantante si è mostrato clemente nei confronti della presentatrice, spiegando che ciò che è avvenuto non è stato fatto apposta. “Stiamo sprecando del tempo prezioso a commentare sterili polemiche anziché la buona musica”, afferma Tony.

Prevista in trasmissione anche la presenza di Tina Rispoli, la futura moglie, che, emozionatissima, non è intervenuta, ma è stata comunque inquadrata e ha salutato tutti gli ospiti presenti in studio. Tony ha commentato la festa della promessa di matrimonio, a cui era invitata anche Barbara D’Urso, assente per impegni lavorativi, e ha annunciato che alla festa di matrimonio, che avverrà il 28 marzo.