"Ti curo leggendo", all'Ingrassia un banco per donare i libri per i malati | VIDEO

Libri in dono per i pazienti dell'ospedale Ingrassia con "Ti curo leggendo". L'iniziativa, in programma fino a domani, rientra in un complessivo percorso di umanizzazione del nosocomio. Obiettivo è la creazione di una piccola biblioteca per fare compagnia nei momenti più tristi sia ai malati che ai familiari e agli operatori